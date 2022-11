Drie auto's volledig uitgebrand in Geldrop, vierde auto loopt schade op

Oekraïens festival van hoop in de Weeffa­briek, om oorlog even te vergeten én om geld in te zamelen voor een ambulance

GELDROP - Even geen nieuws, even de oorlog naar de achtergrond. Dat is de hoofdreden dat Oekraïners een festival houden in de Weeffabriek in Geldrop. Maar ze zamelen ook geld in voor een moderne ziekenwagen.

7 november