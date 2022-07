Drie autobranden in Nuenen in dezelfde nacht

Schrijver/muzikant uit Nuenen debuteert met multimedi­aal boetseer­werk­je: ‘Heel eng als er iets gebeurt dat we niet kennen’

NUENEN - Een astronaut die aanspoelt op een Nederlands Waddeneiland. Niemand weet wie hij is en hij zegt geen woord. Deze mysterische drenkeling is een van de hoofdpersonen in ‘Astronaut’, het literaire debuut van Tomias Keno (1990) opgegroeid in Nuenen.

29 juni