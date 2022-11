Drie auto’s volledig uitgebrand in Geldrop, vierde auto loopt schade op

Aurora heeft de wind mee met slimme busairco’s: Nuenens bedrijf groeit met order voor VDL-bus­sen

NUENEN - Is het lekker warm in de bus? Reizigers met nieuwe elektrische VDL-bussen van Hermes kunnen komende winter de proef op de som nemen. Eén van de nieuwigheden in de voertuigen is het klimaatsysteem van Aurora uit Nuenen.

