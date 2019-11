Drie concerten in De Geseldonk in plaats van Mierlo Proms

MIERLO/HELMOND - Harmonie St.Lucia uit Mierlo en de Helmondse muziekvereniging Unitas geven in juni 3 concerten in De Geseldonk in Mierlo-Hout. Het evenement Music & More komt in plaats van de afgelaste Mierlo Proms.

Op 12, 13 en 14 juni is wijkhuis De Geseldonk in Mierlo-Hout omgebouwd tot concertzaal. Een groot orkest gevormd door de Mierlose harmonie en Unitas verzorgt er 3 optredens; op vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag. Met die zondagmiddag erbij biedt Music & More 1 uitvoering meer dan met Mierlo Proms gepland was.

Mierlo Proms zou gehouden worden op 28 en 29 maart in het HUP Hotel in Mierlo. De organisatie liep echter vast toen de helft van het bestuur van de Stichting Mierlo Music er plots mee ophield. Voor de achterblijvers was het niet te doen op tijd alles geregeld te krijgen voor het grote muziekevenement.

Niettemin wilde de harmonie een evenement houden. De repetities gingen door en achter de schermen werd hard gewerkt aan een programma en gezocht naar een andere zaal. Die locatie is nu gevonden in De Geseldonk, het thuishonk van Unitas. Met die vereniging was er al contact omdat ze ook zou meewerken aan Mierlo Proms.