Drie jaar cel geëist voor verkrachting, vrouw uit Mierlo zou slachtoffer zijn

Hij nam geen blad voor de mond en gebruikte taal die in Noord-Brabant niet vaak voorkomt. Een van de rechters vond het woensdag tijdens de rechtszaak tegen Michael P. (33) nuttig even op het cultuurverschil tussen Rotterdam - waar P. zijn roots heeft - en Noord-Brabant te wijzen. ,,Wouten is in Rotterdam een heel normaal woord, maar hier niet en zeker niet in een rechtszaal", merkte ze op in een poging wat kou uit de lucht te nemen. Waarop P. het voortaan had over 'politieagenten.'

P. - woonachtig in Veenendaal - stond terecht voor het verkrachten van zijn toenmalige Mierlose vriendin, met wie hij anderhalf jaar samenwoonde. Tot 9 april 2017. Hij had haar die avond naar eigen zeggen met de auto in Helmond opgehaald, waar ze op stap was geweest en dronken was geworden.

Op de terugweg zou de vrouw uit de wagen zijn gesprongen. Zo verklaarde P. een deel van de verwondingen die ze die avond had opgelopen. P. werd tijdens het ritje Helmond-Mierlo door de politie aangehouden en meegenomen omdat hij dronken achter het stuur zat en zijn rijbewijs eerder al was ingenomen. De vrouw liftte naar huis, P. kwam daar later aan.

Volgens P. lachte zijn vriendin hem thuis in Mierlo uit en besloot hij daarop de relatie te beëindigen en zijn boeltje te pakken. Terwijl hij zijn spullen bij elkaar raapte, ontstonden er wat schermutselingen waarbij hij zijn vriendin had geduwd en ook wat huisraad had vernield.

Bloeduitstortingen

De vrouw had een andere lezing. P. had haar geslagen en op bed verkracht. Een arts stelde later onder meer bloeduitstortingen vast op haar hoofd, ellebogen, armen, borst, plus een schram aan de binnenkant van haar bovenbeen.

De officier van justitie geloofde het verhaal van de vrouw en geloofde er niks van dat ze op weg naar Helmond uit de auto zou zijn gesprongen. Dan had de politie die P. aanhield, dat wel gezien. ,,Mevrouw is geloofwaardiger dan de verdachte."