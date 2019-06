Drie kinderen uit één gezin in Mierlo wachten op de examenuitslag

Kommus Festival in Geldrop richt zich zeker op de jeugd

12:42 GELDROP - Het tweedaagse kasteelfestival Kommus in Geldrop wordt gehouden in het weekend van 29 en 30 juni. Op zondagmiddag vanaf 12.00 uur is er voor kinderen en jongeren een speciaal programma in de voortuin van het kasteel. ,,Zelf doen, dat is de bedoeling.”