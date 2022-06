Drie maal Boon in centrum van Geldrop: ‘Mensen worden soms moe van ons’

Het laatste nieuws in de ondernemersfamilie Boon is de opening van de tweede tattooshop van kleinzoon Joey. Aan de Korte Kerkstraat gaat op 1 augustus zijn deuren open. Met iets totaal anders als bedrijf dan zijn vader en opa kan de 30-jarige Joey net zo min stilzitten. Opa Kasper exploiteert 60PlusPlaza in de Molenstraat, vader Joris runt VitalityOne aan de Heuvel.

De tattooshop is het tweede bedrijf dat Joey (30) begint. ,,Sommige mensen komen tot rust als ze een wandelingetje maken”, vertelt hij. ,,Ik heb in die wandeling in mijn hoofd al drie bedrijven opgericht.”

Quote Mijn vader had een hekel aan onderne­mers Opa Kasper Boon

Het is hem met de paplepel ingegoten, al blijft opa Kasper twijfelen of dat dat ook echt waar is. ,,Of ondernemen in onze genen zit? Dat weet ik eigenlijk niet”, aldus Kasper. ,,Mijn vader had zelfs een hekel aan ondernemers. Maar zijn vader, mijn opa dus, had een bouwbedrijf. Hij heeft onder meer het dak van de Bijenkorf in Amsterdam geconstrueerd.”

Opa Kasper beaamt wel dat alle generaties Boon opgevoed zijn met het motto: ‘Kan Ik Niet ligt op het kerkhof en Wil Ik Niet ligt er naast.’

Schoenenzaak als erfenis, maar werd niet overgenomen

Hij begon zijn eerste onderneming in Eindhoven, de schoenenzaak Nikko Sports. ,,Toen duidelijk werd dat mijn zonen niet van plan waren om naar de universiteit te gaan, begon ik de zaak om die aan hen over te dragen.” Allebei zijn zonen werden weliswaar ondernemer, Joris in Geldrop, zijn andere zoon in Thailand, maar ze gingen niet in de schoenenzaak. Tegenwoordig richt Kasper (78) zich op de vitale 60-plusser. Hij wil dat 60-plussers zich nooit vervelen en helpt daarbij met zijn website 60plusplaza.nl. De oud-hoogleraar informatica en techniek doet dat vanuit zijn kantoor aan de Molenstraat.

Quote In plaats van kunst aan de muur te hangen, versiert de mens tegenwoor­dig zichzelf Kleinzoon Joey

Het werk van opa Kasper heeft toch ook wel een klein beetje een overeenkomst met het werk van vader Joris. Joeys vader Joris (52) verzorgt, samen met zijn vrouw, personal training in VitalityOne aan de Heuvel. De kracht van zijn bedrijf zit vooral in de persoonlijke benadering, zo denkt hij. ,,Mijn vrouw Merel en ik werken alleen eén-op-een. Onze klanten blijven meestal jaren omdat we een relatie met hen opbouwen.”

Onder zijn klanten zijn veel ondernemers die rust in hun hoofd zoeken en door het echtpaar gecoacht worden. ,,We hebben een breed sportaanbod waardoor we op de behoefte van de klant kunnen inspelen.”

Overeenkomsten zijn er genoeg

Het moge duidelijk zijn dat alle drie de mannen Boons graag hun eigen bedrijf runnen en genieten van het ondernemersschap. Waar Kasper en Joris elkaar vinden in het helpen en begeleiden van mensen, hebben opa Kasper en kleinzoon Joey ook een enorme overeenkomst. Beide zijn creatief, maar uiten dat allebei op geheel eigen wijze.

Opa Kasper schreef boeken voor de computer hobbyist en leerprogramma’s Nederlands. Met Wim Daniels ontwikkelde hij Het Grote Taalspel en hij verzorgde de illustraties bij een educatief kaartspel Het Spreekwoordenspel.

Dat talent van illustreren komt terug in het werk van kleinzoon Joey. Als tatoeëerder dankt hij zijn succes vooral aan zijn sprekend lijkende portretten. Zijn klanten, zoals Andre Hazes Junior, Thomas Bergen en Danny Froger, komen ervoor naar Geldrop. ,,In plaats van kunst aan de muur te hangen, versiert de mens tegenwoordig zichzelf”, aldus Joey. Hij gaat niet alleen zelf aan het werk in zijn nieuwe shop. ,,Ik verhuur in de zaak stoelen aan tatoeëerders die door mij worden gecoacht.”

Gedrevenheid zit ook al in de kinderen van Joey

Hij heeft drie kinderen van 5, 6 en 7 jaar. ,,Minstens een van hen heeft het ondernemersbloed”, aldus trotse opa Joris. ,,De gedrevenheid die in de familie zit, zie ik ook bij hen. Een onderneming begin je voor je plezier en door de passie en de energie die je ervoor hebt, wordt die waardevol. Mensen worden soms moe van ons, zo enthousiast kunnen we zijn. We zitten geen seconde stil.”