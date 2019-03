Drie paarden in Nuenen gestolen door oplichter

Geen greintje argwaan had de familie van Frans Klos uit Zoetermeer, eigenaar van Belle Amie. „De stal in Schijndel zag er pico bello uit, de man was heel netjes gekleed. Als een paardenman. Er waren contracten, alles klopte.” De familie wilde het paard van oma verkopen, omdat het onderhoud financieel niet meer was op te brengen. Via de site wijverkopenuwpaard.nl - die inmiddels offline is - kwamen ze in contact met een man die het paard zou verkopen en in de tussentijd trainen. Frans’ moeder en tante ontmoetten de ‘paardenmakelaar’ die zich voorstelde als Jamie Ferwerda. Op 1 december ging Belle Amie naar Schijndel. Daarna was er bijna dagelijks contact, telefonisch of via de app. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het.