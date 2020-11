Droge vennen in Geldrop en Heeze krijgen water: Tijdperk van dominante pijpenstrootje is voorbij

Het is boswachter Mari de Bijl van Brabants Landschap die dit beeld schetst van de twee Geldropse vennen op de Braakhuizense Heide vlakbij de A67 aan de ‘Heezer’ kant. Een toekomstbeeld dat -als het weer een beetje meezit- over een jaar realiteit kan zijn. Een omvangrijk project van kap, aanplant en grondverzet moet tot gevolg hebben dat het Meerlomeer en het Slootjesven hun oude natuurwaarde en aanzicht terug krijgen. Twee ton kost het en de provincie subsidieert.

Mountainbikers fietsen door het droge ven

Het is zeker niet alleen de klimaatverandering die de twee vennen in het natuur- en wandelgebied rond de Strabrechtse Heide de das om aan het doen is. Het grootste van de twee, het Slootjesven, is in feite lek. En zo droog dat er op sommige plekken al mountainbikers doorheen fietsen. Het kleine Meerlomeer is aan het 'verlanden’. Aan het dichtgroeien dus.

Ooit, zo'n 70 jaar geleden, dachten boeren uit de omgeving dat de vennen wel geschikt te maken zouden zijn als landbouwgrond. Maar dan moest het water er wel uit natuurlijk. De Bijl legt uit hoe in het grootste ven om de 2,5 meter een slootje werd gegraven. Die waterden weer af op een grotere sloot. Ook bij het Meerlomeer werd een waterafvoer gegraven. ,,Maar kennelijk is het uiteindelijk niks geworden", zegt De Bijl, ,,misschien liep het toch te vaak onder water".

Een beetje dweilen met de kraan open

Hoe dan ook: het slootjes graven kwam volgens De Bijl eigenlijk neer op het ‘lekprikken’ van het ven. De laatste jaren is het verdrogen alleen maar sneller gegaan. Zeker; door de klimaatverandering. ,,Maar wat denk je van de stikstof”, zegt De Bijl. ,,En dan hebben we ook nog die A67 hier vlakbij". Grassen en bramen tieren welig op stikstofrijke grond.

Het project waarmee de vennen en hun omgeving zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat worden teruggebracht, wordt betaald uit een provinciale subsidiepot, De Bijl: ,,Het is geld dat bestemd is voor het tegengaan van negatieve invloeden van stikstof op de natuur. Nou ja, een beetje dweilen met de kraan open-geld is dat natuurlijk wel, zolang we maar stiksstof blijven uitstoten",

Inmiddels is met het werk aan en bij de vennen een begin gemaakt. Naaldbomen worden weggehaald en loofbomen teruggeplant (is beter voor de grondvochtigheid). Met het leegschrapen van het Meerlomeer, het weg ‘chopperen’ van het dominante pijpenstrootje en het opvullen en dempen van de slootjes in en bij de vennen moet nog begonnen worden.

Is het eigenlijk niet ook een beetje jammer dat die bijzondere slootjesstructuur nu verdwijnt?

,,Je bedoelt dat die inmiddels een cultuurhistorische waarde zou hebben? Nou nee hoor. Vennen moeten vennen blijven”, zegt De Bijl. ,, Die horen bij onze heide. Net als de zonnedauw, klokjesgentiaan en zilverreigers. Ze hebben ecologische, landschappelijke én nostalgische waarde.

Volledig scherm Het Slootjesves is vernoemd naar de slootjes die er in de jaren 50 van de vorige eeuw in gegraven zijn om het water af te voeren. © Corrie de Leeuw

Volledig scherm Er staat nog maar weinig water in het Slootjesven. En dat komt niet alleen door de klimaatverandering. © Corrie de Leeuw