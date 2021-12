Dronken bestuurder uit Sint-Oedenrode klemgereden door burger en daarna aangehouden in Nuenen

VIDEO Gezond leven volgens de methode-Leen­de: pasta en aardappe­len in de ban, veel bewegen en geen stress

LEENDE - We eten ongezond, bewegen te weinig en hebben te veel stress. Dat moet anders vinden huisarts Norbert van den Hurk en sportarts Hans van Kuijk. Vijf jaar geleden begonnen ze al met GezondDorp Leende. Nu kijken ze breder naar hoe we gezonder kunnen leven, want: ‘Tachtig procent van wat in de spreekkamer zit is leefstijlshit’.

