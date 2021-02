Droogzwemmen als ludieke actie tegen sluiting zwemscholen: ‘Water staan ons aan de lippen’

,,OK, jongens en meisjes. Duw het water weg en dan handen onder de kin naar voren", roept zweminstructeur Thijs de Koning tegen zijn klasje. ,,Hakken naar de billen, open en duw dicht. Ik denk dat we al bijna in Nuenen zijn!” Op krukjes in allerlei soorten en maten liggen de kinderen op hun buik en doen daarop de schoolslag, precies zoals ze het in december nog in het zwembad leerden.