Droom komt uit met verhuizing De Koffiedrinkers

‘We kregen in december te horen dat ons huurcontract na 2020 niet zou worden verlengd”, vertelt eigenaar Djurhi van Santvoort. ,,Maar we wilden wel door. We hebben ruim zes jaar hard gewerkt aan wat we hebben opgebouwd en dat geef je niet zomaar op.”

,,Klopt”, vult partner Britney van den Berg aan, ,,Het is moeilijk om weg te moeten. Het voelt als thuis. Ik had wel een gebroken hart. We keken in Nuenen naar locaties maar het was het steeds niet. Totdat ik aan nummer 35 aan de overkant dacht. Dat stond te koop en ik wist ‘dit is het’. Dit is zo’n mooi stukje Nuenen in een fijne buurt.”

Berg 35, een gemeentelijk monument, was eeuwen in bezit van de familie Raessens. ,,We hebben een droom, zeiden we tegen ze. Zij moesten het wel aan ons willen verkopen. Het zou een restaurant worden en zij gaan zelf op nummer 37 wonen en worden buren.”

Nieuwe naam, nieuw logo

Met een ‘Ja’ op zak gingen ze de gemeentelijke molen in. Er moest veel worden uitgezocht. ,,We moesten allerlei commissies af maar eigenlijk was iedereen positief. De monumentencommissie heeft veel te zeggen, maar de veranderingen binnen mogen we allemaal doorvoeren. Op de benedenverdieping komt het restaurant, met op de opkamer een grote tafel. We gaan zelf boven wonen. We hebben nog een afspraak over de gevel vanwege strenge regels. We moeten letten op de kleur van de verf, reclame-uitingen, belichting. Maar we wilden toch al onze huisstijl veranderen, die hebben we zes jaar geleden mee overgenomen. Het is tijd voor een nieuwe naam en een nieuw logo. We behouden wel het huidige concept.”

De verandering van woonhuis naar restaurant ligt op schema. De bekendmaking van de nieuwe naam volgt snel omdat logo en menukaarten op tijd klaar moeten zijn voor de opening eind december. De Koffiedrinkers ligt nu aan de rustige kant van de lindenboom en nu de weg oversteken naar het daar gelegen terras is geen probleem. Of dit mag blijven is nog de vraag. ,,Mensen vinden het jammer als het verdwijnt. Maar er komen straks terrassen achter in de tuin en over de hele breedte van het pand.”