Drop in Geldrop speelt: Me Tarzan, you Grietje

GELDROP - Theater Drop verzorgt begin oktober voor het negende opeenvolgende jaar een familievoorstelling in centrum Hofdael te Geldrop. Het stuk "Me Tarzan, you Grietje" wordt vijf keer opgevoerd en is voor zowel volwassenen als kinderen interessant.

'Het is belangrijk dat alle generaties genieten van de voorstelling', zegt Anette Tol de regisseur. 'Daarom maakt Theater Drop een familievoorstelling en geen kindervoorstelling.' In 2010 ging ze met een vaste groep spelers aan de slag en dit jaar spelen ze voor de 9e keer. 'Meestal zijn de voorstellingen min of meer uitverkocht.’

Hans van Es, een van de spelers, schreef het script in overleg met Tol. 'Er zit een dubbele laag in de teksten met humor die niet door alle generaties begrepen wordt', aldus Van Es. 'Kinderen lachen om andere dingen dan volwassenen. Sommige personages zijn een parodie op bestaande personen. Het maakt niet uit of kinderen dat door hebben en dat alleen de volwassenen lachen.'

Twee verhalen

In het script heeft Van Es twee bestaande verhalen, het sprookje Hans en Grietje en het verhaal Tarzan verweven tot een verhaal. 'Allebei de verhalen spelen zich af in een bos, dat maakt het gemakkelijk wat decor betreft.' Behalve een dubbele bodem heeft het verhaal ook diepgang. Tarzan die is opgevoed door de apen, vraagt zich af wat hij is, een aap of een mens. 'Hij voelt zich in ieder geval aangetrokken door, Jane als die in het bos komt met haar gids Freek.'

Freek is een parodie op Freek Vonk. De heks van Hans en Grietje heeft in het verweven verhaal een zoon en die wil ook wel eens een vriendinnetje. 'Die zoon ziet Grietjes wel zitten.' Na alle verwikkelingen heeft het verhaal een verrassend slot. 'Het is een avontuurlijke voorstelling die ontroert en humoristisch is.' De muziek zijn bekende nummers uit de top 40 waarop Van Es liedteksten heeft geschreven.

Dubbelrollen

Om al de rollen te vervullen hebben de 9 spelers allemaal een dubbelrol. Achter de coulisse staan Margot Klaren en Ellen Bekkers klaar om de spelers te helpen met omkleden. 'Soms moet het zo snel dat de kleren van het lijf gerukt worden', zegt een van de spelers. De 9 volwassen spelers, voornamelijk afkomstig uit Geldrop, worden deze keer bijgestaan door 5 Drop-kids, hun eigen kinderen die tussen de 12 en 15 jaar zijn. Maar ook de kinderen in de zaal worden regelmatig bij het stuk betrokken. 'Soms levert dat verrassingen op die het stuk alleen maar leuker maken', vindt Tol.