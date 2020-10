Drugsboerderij in Nederwetten blijft onder cameratoezicht, ook nu de bewoner terugkeert

De woning aan de Heerendonk werd sinds juli al bewaakt met camera’s op het erf, nadat onbekenden hadden geprobeerd in te breken. Ten tijde van die inbraak was de woning op last van burgemeester Maarten Houben gesloten voor een periode van drie maanden. Daartoe had hij besloten, omdat de politie in mei bij een inval resten van een wietkwekerij had aangetroffen.