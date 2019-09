Drugslaborant Nuenen boft in ontnemingszaak

De man (26) werd, met een schoolvriend in maart 2017 betrapt in een flink druglaboratorium aan de Eindhovense Dinkelstraat. De politie viel daar binnen na tips en ontkennen had voor de twee geen zin: ze waren met gasmaskers op aan het werk.

Officier van justitie Erna Vrijhoeven berekende in de strafzaak vorig jaar dat het lab goed was voor 3,2 miljoen aan pillen. Dat deed ze aan de hand van onder andere lege jerrycans en dergelijke. De eigenaar van de loods (50) was ook opgepakt maar werd vrijgesproken. Hij had de zaak verhuurd en er was te weinig bewijs dat hij zou weten wat er gebeurde, zo oordeelde de rechtbank . Vrijhoeven schoof daarom een miljoenenclaim door naar de enige twee die overbleven als verantwoordelijk (ze wilden niet zeggen wie de eventuele baas was).