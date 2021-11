Drummerius Fred 1 is nieuwe prins Geldropse Jagers

Video Drie jonge doden (15, 16 en 16) bij ongeval in Helmond, fles lachgas gevonden: ‘Klap was zó hard, nondepie’

Bij een frontale botsing op de Heeklaan in Helmond tussen een auto en een ambulance zijn zaterdagnacht drie tieners overleden van 15, 16 en 16 jaar. De twee ambulancemedewerkers liepen lichte verwondingen op. In de auto is een lachgasfles aangetroffen, bevestigt een woordvoerder van de politie. Volgens omwonenden was de klap van het ongeluk gigantisch. ,,Je beseft meteen dat het niet goed is.‘’

