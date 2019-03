Duitse jeep valt op kant bij uitwijkmanoeuvre op A67, rijbaan tijdelijk afgesloten

'Dit werk is zo puur, ik zou niets anders meer willen’

19:13 MIERLO - Als Esther van den Eventuin (49) haar ronde in Geldrop/Mierlo-Zuid doet, lijkt het alsof ze nooit iets anders heeft gedaan. Maar voordat ze zo’n vijf jaar geleden bij de thuiszorg kwam werken, had ze al een heel leven achter de rug. ,,Ik wil mensen vertellen dat de zorg een prachtig beroep is en dat je er ook mee kan beginnen als je al op leeftijd bent, zoals ik”, zegt ze.