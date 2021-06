Dure verbouwing Centrum Hofdael in Geldrop lijkt niet meer nodig

GELDROP - Jarenlang was het een hete aardappel die steeds maar werd doorgeschoven: de grote verbouwing van Centrum Hofdael en de theaterzaal daarin. Maar nu lijken politieke besluiteloosheid en de voorschrijdende (corona)tijd goed werk te hebben gedaan. Hofdael krijgt een nieuwe naam, uitstraling en beleid en een grote investering is niet meer nodig.

Het is nog maar een conclusie op basis van een bespreking door de Geldrop-Mierlose politiek dinsdagavond, want een besluit moet (vlak voor of na de zomervakantie) nog worden genomen. Maar de uiteindelijke overeenkomsten in de visies van de acht Geldrop-Mierlose politieke partijen op de toekomst van Centrum Hofdael in Geldrop waren groot genoeg om die conclusie te kunnen trekken.

In Centrum Hofdael zijn onder meer een theaterzaal en filmzaal, het Weverijmuseum, creatief centrum De Wiele en de muziekschool ondergebracht. Er zijn in het nieuwe deel ook vergader- en kantoorruimtes die verhuurd worden.

Belangrijke stappen

Het huidige bestuur van de stichting Centrum Hofdael en de huidige manager waren eigenlijk aangesteld om de periode tussen het oude Hofdael en het nieuwe te overbruggen. Maar terwijl de politiek nadacht over hoe dat nieuwe Hofdael er dan uit moest komen zien en hoe dat zou moeten worden geëxploiteerd, werden in het centrum al belangrijke stappen gezet.

Zo kon penningmeester Albert Beckers dinsdagavond trots vertellen dat er in het coronajaar al heel veel aan het gebouw is verbeterd, dat er nieuwe (commerciële) huurders zijn gevonden en alle ruimten nu verhuurd zijn, de huurinkomsten met 80.000 euro zijn gestegen, er voor 25.000 euro aan kosten is bespaard, de communicatie en pr compleet zijn veranderd én dat er een plan gemaakt is voor de toekomst.

Centrum Hofdael wordt Weeffabriek

In dat plan hoeft er amper meer gemeentegeld per jaar naar Hofdael dan nu de bedoeling is: zo'n 2,5 ton. De stichting wil zelf de horeca blijven doen (voor een belangrijk deel met vrijwilligers), maar vindt -na opmerkingen hierover van onder meer PvdA en GroenLinks- uitbesteden aan een organisatie die werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook prima. Een nieuwe naam is er trouwens ook al: de Weeffabriek.

Het plan van het stichtingsbestuur komt in grote lijnen overeen met het voorkeursscenario van de ingehuurde deskundige Brian Voesten. Die had het ook over een minimale verbouwing. Maar hij stelde voor om de horeca-alleen open te hebben als er ook evenementen zijn. Ook de partijen DGG en CDA kwamen nog met een eigen visie. Daarin zou Hofdael wel fors verbouwd worden. Maar een van de dragers onder dat plan is verhuizing van de bibliotheek van het Horecaplein naar het Hofdaelgebouw. En dat is volstrekt irreeel. Bieb-directeur Luc Pruijn was aanwezig om nog maar eens te zeggen dat de plek van Hofdael: ,, duizend keer minder is dan waar we nu zitten".

Quote De plek van Hofdael is duizend keer minder dan waar we nu zitten Luc Pruijn, directeur bibliotheek Dommeldal

De vergadering van dinsdagavond was bedoeld om te peilen hoe de partijen nu in grote lijnen denken. En dat denken neigt toch het meest in de richting van het plan van de stichting. Cultuurwethouder Rob van Otterdijk gaat er nu over nadenken. Rond de zomer komt hij met een voorstel en voor het einde van het jaar neemt de gemeenteraad een besluit.