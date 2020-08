Dwangsom voor Geldrops slachthuis Pali na overtredingen

GELDROP - Bij het slachthuis van Pali Group in Geldrop zijn afgelopen jaar meerdere overtredingen vastgesteld en boetes dreigen als het bedrijf weer in de fout gaat.

Tijdens controles in september, november, januari, februari en april is onder andere geconstateerd dat de deuren van de wasplaats en de losplaats onnodig open stonden, in strijd met de vergunning van het slachthuis. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant meent bovendien dat storingen niet zijn gemeld terwijl dat verplicht is.

Onder vergrootglas

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een dwangsom opgelegd. Als dezelfde overtredingen nogmaals worden opgemerkt kan Pali een boete krijgen. Als de deuren nog een keer onnodig open staan is de eerste boete 400 euro maar die zal elke volgende keer worden verhoogd met nog eens 400 euro. Als er incidenten plaatsvinden die niet zo snel mogelijk gemeld worden dan is de boete 1500 euro per keer.

Pali ligt onder een vergrootglas vanwege klachten uit de buurt over lawaai en stank. Zo’n 150 omwonenden hebben zich verenigd en willen dat het slachthuis verhuist. De huidige plek tussen drie woonwijken, vinden ze ongeschikt voor een slachthuis.

Wekelijkse controles

De wethouders Marc Jeucken (CDA, vergunningen) en Rob van Otterdijk (GroenLinks, milieu) vertelden eerder deze maand dat ze het bedrijf niet kunnen dwingen tot een vertrek. Binnen de huidige vergunning kan Pali zelfs nog meer varkens slachten. Vorig jaar werden er 573.480 varkens verwerkt terwijl er een vergunning is voor de slacht van in totaal 748.000 varkens per jaar.

De gemeente kan wel stevig controleren of Pali zich aan de afspraken houdt en volgens Jeucken gebeurt dat ook met wekelijkse controles. Hij vertelde destijds nog niks over de dwangsom.

Kleinigheden uitvergroot

Pali heeft bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit. Uit de argumentatie is af te leiden dat het bedrijf zich stoort aan het optreden van de Omgevingsdienst. Volgens Pali worden kleinigheden uitvergroot. ,,Pali begrijpt niet waar de gretigheid vandaan komt om dwangsommen te willen opleggen’’, schrijft het slachthuis.

Het bedrijf zegt dat er afgelopen jaren juist veel geld is geïnvesteerd om de geuroverlast te beperken. Zo is er een centraal afzuigsysteem met schoorsteen gebouwd, ligt het slachtafval binnen opgeslagen en worden de varkens binnen gelost.

Spoedprocedures ingetrokken

De deuren van de losplaats en wasplaats staan slechts zeer incidenteel open en als dat gebeurt blijft de stank binnen de norm, zegt Pali. Het bedrijf ontkent dat er een of meerdere storingen zijn geweest die gemeld moesten worden.

Het bedrijf denkt te kunnen garanderen dat er geen nieuwe aanleiding zal ontstaan voor de gemeente om de dwangsom op te eisen. Twee spoedprocedures tegen de gemeente zijn daarom op het laatste moment ingetrokken, aldus advocaat Maurice Stassen.