Dwangtbs voor agressieve overvaller Geldropse AH

De Eindhovenaar (37) was geplaatst op een psychiatrische afdeling, maar mocht december vorig jaar even vrij om naar de crematie van een tante in Heeze te gaan. Hij kwam niet terug. Personeel van de Geldropse AH kreeg die avond enge voorgevoelens toen de man telkens weer binnenkwam en in kassa’s keek. Net toen ze voortijdig de zaak wilden sluiten, kwam hij opnieuw binnen en riep tegen een caissière dat hij ‘haar kop er af zou knallen’ als hij geen geld kreeg. De volgende ochtend klopte hij alsnog aan bij de inrichting, met een grote dosis cocaïne in zijn bloed