Dwarrelende paarse jurkjes en rode hoedjes bij de kerstviering van de Red Hat Society in Geldrop

Het Geldropse afdeling (chapter) van de Red Hat Society besloot dit jaar de kerstviering een cultureel tintje te geven met de lezing ‘Advent & Kerstmis vanuit kunsthistorisch perspectief’ door Ingrid Gaasterland in Centrum Hofdael. Twee uur voor aanvang zag de horecagelegenheid er kleurrijk uit terwijl de dames lunchten, keurig met een negatieve zelftest en op anderhalve meter afstand. De veertien dames -uit de hele regio afkomstig- hadden zelf nog voor extra kerstversiering gezorgd. Want dat doen ze graag: creatief zijn.

Quote Wanneer ik oud ben, ga ik paars dragen met een rode hoed, die er niet bij past en me niet staat Jenny Joseph, dichtregel waar de naam van Red Hat Society uit voortkomt

Opbouwen van vriendschappen

Het opbouwen van vriendschappen, is naast plezier maken, ook een van de doelstellingen van de club; vriendschappen voor de middelbare leeftijd en daarna. De naam van de society komt uit de beginregels van het gedicht Warning van Jenny Joseph: ‘Wanneer ik oud ben, ga ik paars dragen met een rode hoed, die er niet bij past en me niet staat’. De society heeft in Nederland 140 chapters en is opgericht in Amerika voor dames van boven de 50 als een wereldwijde sisterhood. ,,En dat heeft voordelen”, aldus voorzitster (queen) José Bouma. ,,Als we ergens komen, worden we hartelijk ontvangen door de aangesloten dames, waar ook ter wereld.” En dan hoeven ze niet eens als groep te komen. Ook individueel zijn ze welkom.

De voorwaarde om lid te worden is de bereidheid om bij samenkomsten een rode hoed en paarse kleding te dragen. De maand dat een dame jarig is, wordt de combi omgekeerd, een rode jurk met paarse hoed. Aan de kleding is dan ook meteen te zien dat Bouma deze maand jarig is. ,,De kledingvoorschriften zijn belangrijk”, vertelt ze. ,,Nog belangrijker is de regel: niet zeuren. Eksterogen en blaren, door het dragen van verkeerde schoenen bij het wandelen, zijn voorbeelden van zeuren. Iedereen kan zijn ei kwijt, maar op een gegeven moment is het klaar. Dan is het tijd om te lachen en voor gezelligheid.”

Proefdraaien

Clary Terburg uit Geldrop is voor het eerst bij een kerstviering. ,,Ik ben in augustus door de ballotage gekomen”, vertelt ze met een glimlach. ,,Erg streng was het gelukkig niet. Het proefdraaien was eigenlijk niet meer dan aftasten of ik in de bestaande groep pas. En of ik het zelf leuk vindt, natuurlijk.” Terburg woont nog niet lang in Geldrop. ,,Het is een fijne manier om mensen te leren kennen en het dragen van de rode hoedjes heeft voordelen als we samen op pad gaan. We krijgen nooit chagrijnige opmerkingen, iedereen vindt het leuk. En als we elkaar kwijt raken tijdens een landelijke bijeenkomst, worden we er door voorbijgangers op gewezen waar de rest van de groep is.”

Een keer per jaar is er een landelijke bijeenkomst, en ze komen ook nog een keer met alle Brabantse chapters bij elkaar. De Geldropse afdeling komt maandelijks bij elkaar voor een wandeling en een lunch. Van de kerstlunch wordt extra werk gemaakt en betaald uit de kas evenals de lezing die de kerststemming verhoogde. Tijdens de borrel werd -naar Australisch voorbeeld- de hamper uitgedeeld; dat is een tas met creatieve cadeautjes die de dames zelf voor elkaar hebben gemaakt.