‘Dwèrs Nuenen Draait Door’ wil lichtpuntje zijn

Dagelijkse tv-uitzendingen op de Lokale Omroep Nuenen lukte niet. De richtlijnen van het RIVM konden niet worden gevolgd. ,,Erg jammer, want de reacties waren positief en het programma stond helemaal in de steigers”, zegt initiatiefneemster Marian Vissers. ,,Ik heb even gebaald maar al snel gedacht: wat kan wel.”

Twee per week

Het werden uitzendingen op YouTube, twee per week, op woensdag- en zaterdagavond om 20.00 uur. ,,Er kan natuurlijk ook op een ander tijdstip naar worden gekeken.” Bob van Dongen is de andere betrokkene bij DNDD. Ze maken de uitzendingen samen. Waar hij verantwoordelijk is voor de techniek, is Vissers dat voor de productie: ,,Ik vind regelen en organiseren het leukst.”

Voor een uitzending worden mensen benaderd, afspraken en opnames gemaakt, zoals deze woensdag in de Nuenense bieb. Directeur Luc Pruijn vertelt over de onlangs gestarte afhaalservice en de website vol extra’s, Remon Kappen over alle digitale mogelijkheden.

Quote We willen informeren, betrokken mensen en mooie initiatie­ven in Nuenen laten zien Marian Vissers

Na het opnemen volgt de montage. ,,We luisteren, halen er doublures uit, knippen en plakken. Er volgt een audionabewerking en Marian schrijft een redactionele tekst voordat ik het naar YouTube upload”, legt Van Dongen uit. Vissers: ,,We willen informeren, betrokken mensen en mooie initiatieven in Nuenen laten zien en zo zelf een lichtpuntje zijn. Voorlopig hebben we ideeën genoeg.”