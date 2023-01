‘Dwèrs Op Het IJs’ verovert Nuense harten

De organisatie moest het twee keer uitstellen maar deze winter verovert Dwèrs Op Het IJs de harten van veel Nuenenaren. ,,We krijgen zoveel fijne reacties”, glundert Inge Jacobs van de organisatie woensdag bij het klaarzetten van de prijzen voor de uitverkochte Dwèrse Babes Bingo van ’s avonds. ,,Het gonsde door het dorp. Iedereen had het erover en de reacties zijn zeer enthousiast. En het trutweer is voor ons ideaal.”

,,Niemand maalt erom dat de baan van kunststof is. Die is meteen omarmd. Iedereen begrijpt dat echt ijs met de huidige stookkosten niet te betalen is. Een bijkomend voordeel is dat je niet nat wordt als je valt. Veel mensen zijn wel warm gekleed. Die denken bij wintercafé aan kou maar binnen brandt lekker de kachel.”

Dubbel succes

Het schaatsen is een groot succes maar het café ook. ,,Het vult elkaar perfect aan. In de ochtend komen veel jonge gezinnen, de glij-ijzers zijn rap verhuurd en ook de hulpwalvisjes zijn dan geliefd. Later op de dag komen oudere kinderen waarvan de ouders vaak een drankje nemen in het café en tegen hun kroost zeggen ‘als je ons nodig hebt, wij zitten hiernaast’. En er komen veel tieners, vaak in groepjes. Het gaat gemoedelijk en gezellig. Er is helemaal geen gedoe geweest.”

Ook het bemannen door vrijwilligers is goed gelukt. ,,Er waren eerder mensen te veel dan te weinig. Er zijn al toezeggingen voor volgend jaar. Men wil graag iets bijdragen. En wat heel fijn is: we hebben ook spontaan al nieuwe sponsoraanmeldingen.”

Vooral door sponsoring redt de schaatsbaan het ook financieel. Door de vele bezoekers hoopt de organisatie zelfs een buffer voor de volgende editie op te bouwen. Anne van Och draagt zorg voor de financiën. ,, We wilden iets neerzetten dat we duurzaam kunnen voortzetten, en dat lukt. We maken een goede start en komen eruit.”

Volledig scherm #nlbeeld# ED20230104-0001 Nuenen - Sfeerplaatjes van de schaatsers op de schaatsbaan in Nuenen. © Charlotte Verhagen / DCI Media

Activiteiten

De vele uiteenlopende activiteiten dragen ook bij aan het slagen. ,,We hebben de ‘Silent Disco’ een tweede avond georganiseerd omdat de jeugd zo enthousiast was. Tijdens de vinylavond werd zo gedanst dat de naald oversloeg. We hebben maanden gezocht naar fluitketels. Op zolders, bij kringloopwinkels, maar we hebben er 35 bij gevonden voor het fluitketelschuiftoernooi. Dat was super gezellig.”

De baan is open tot 21.00 uur en dan volgt een kleine anderhalf uur aan onderhoud. Schaafsel vegen, sprayen met schoonmaakmiddel, met een schrobmachine het vuil verwijderen en vervolgens een biologisch afbreekbare olie aanbrengen waardoor de baan beter glijdt.

Verbeteringen

Is er dan niets te verbeteren? ,,Zeker wel”, zegt Brigit Span. ,,Het straatbeeld. Toiletwagen en opslag wat verder weg van de ingang en de buitenkant aankleden. Wel blijven de plastic ramen onbedekt want het is leuk om als je naar binnenkijkt silhouetjes te zien schaatsen.”

Jacobs: ,,Het is superintensief, maar zo meegevallen. We zijn zo dankbaar dat het zo’n succes is. Als je dan de kindjes met rode wangetjes van de baan ziet komen en een warme chocomel ziet drinken waarbij het slagroom aan de neus zit geplakt. Dat is toch fantastisch?!”