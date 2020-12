Dwèrse winterwandeling langs ‘kijkdozen’ in Nuenen om de moed erin te houden

NUENEN - De kunstijsbaan in het Park kon niet door gaan, een grote teleurstelling voor inwoners van Nuenen. Maar, dachten Brigit Span en Inge Jacobs van Dwèrs op het ijs, dan bedenken we toch iets anders om onszelf te presenteren. Dat is gelukt, want de komende twee weken kunnen mensen zich tijdens een speciale wandeling vergapen aan bijzondere 'kijkdozen'.

De dozen - zeven stuks, die zijn ingericht in speciale containers - moeten wandelaars hoop bieden op veel moois voor het nieuwe jaar. Span en Jacobs bedachten het plan samen met Hubert von Heijden van Flexotels (hotelcontainers). En omdat ze toch bezig waren, gaven ze andere organisaties die de pech hadden dat hun activiteit niet kon of kan doorgaan ook de kans om zich te presenteren.

Fraaie etalages

Span: ,,We hebben Hee Doede Mee, de Dwèrsklippels, het Oranje Comité, Passion Nuenen, Picknick in het Park en Nuenen 200 jaar gevraagd om mee te doen. Zij hebben hun deel van de container ingericht en aangekleed met allerhande voorwerpen om aan Nuenen te laten zie wie ze zijn en wat ze doen." De organisaties hebben er fraaie 'etalages' van gemaakt. De kijkdozen worden niet bemand maar zijn 'statisch'. Door bewegingsmelders begint soms een muziekje te spelen of start een video en springt binnen het licht aan waardoor de kijkdozen ook als het donker is kunnen worden bekeken. Span: ,,Sommigen zijn juist het leukst als het buiten donker is."

Vanwege corona was het veiliger de containers niet dicht bij elkaar te plaatsen. Dus in plaats van alles in het Park zijn er ook 'verheugcontainers' geplaatst bij molen De Roosdonck, het Weefhuis en in park Houtrijk. Span: ,,Wandelen mag, en daarom zijn de Flexotels op verschillende locaties geplaatst zodat mensen er heen kunnen lopen: de Dwèrse Winterwandeling: Op de containers staan codes hoe de volgende te vinden." De organisatie drukt de mensen nog wel op het hart: ,,Let op drukte, loop desnoods even door en wacht tot het kan."

Extraatje voor kinderen

Er is nog een extraatje voor kinderen. In alle kijkdozen vind je kleine ijsbeertjes. Tel ze en geef het aantal door via info@dwersophetijs.nl. Met de wedstrijd zijn passe-partouts te winnen voor Dwèrs op het IJs, de ijsbaan in het Park die hopelijk volgend jaar wel doorgaat. De containers blijven staat tot en met 3 januari.