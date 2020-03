E-waste Race stopgezet

Schorsing coördina­tor ontketent machts­strijd bij Nuenense gehandicap­ten­club

8:42 NUENEN - De schorsing van de coördinator van een activiteitenclub voor gehandicapte kinderen in Nuenen heeft geleid tot een pijnlijke machtsstrijd, aangiften over en weer en een kort geding. Tegen de coördinator zijn klachten ingediend wegens ongepast gedrag. De Nuenenaar (33) zelf meent dat hij slachtoffer is van een lastercampagne.