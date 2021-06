‘Echte ouderwetse huisarts’ Dirk van de Sandt overleden

Van de Sandt startte in 1972 met zijn huisartsenpraktijk en leefde tot hij met pensioen ging in 2006 met de mensen mee. Hij was er bij bevallingen, ziektes en andere problemen; een echte gezinsarts. ,,Dirk had een tomeloze energie”, vertelt zijn vrouw Sjouk. ,,Hoe hij het allemaal voor elkaar heeft gekregen? Hij was het liefst met patiënten bezig, maar hij hield ook van concerten, films, bezocht graag musea en heeft veel van de wereld gezien. Bovendien was hij sportief. Hij tenniste, golfde en wandelde veel. Hij was breed geïnteresseerd en kon enthousiast vertellen als hij iets gelezen of meegemaakt had.”