Echtpaar komt goed weg in stokoude rechtszaak: geen straf voor hennepkwekerij Nuenen, in 2012...

Dode aangetrof­fen in kanaal aan Vamweg in Mierlo, politie gaat niet uit van misdrijf

3 augustus MIERLO - De politie heeft dinsdagochtend een overleden persoon aangetroffen in het kanaal aan de Vamweg in Mierlo. 's Middags maakt de politie bekend dat de persoon niet door een misdrijf om het leven is gekomen.