Echtpaar uit Nuenen moet huurhuis uit na vondst 4,2 ton

Op 26 september werd de man met veel machtsvertoon gearresteerd als een van de twee hoofdverdachten in een onderzoek naar drugshandel. Op de zolder van zijn huurhuis vond de politie een hennepdrogerij en in huis lag in totaal bijna 2,4 kilo wiet. Verder had hij ventilatoren, verwarmingselementen, weegschalen, een lamineermachine, een sealapparaat, groeilampen en een koolstoffilter in huis. De elektriciteit werd illegaal afgetapt. Meest in het oog springend was de ontdekking van 420.915 euro cash geld, vooral omdat het echtpaar op papier leefde van een bijstandsuitkering.