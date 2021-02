‘Echtscheiding’ Geldrop-Mierlo's zorg-team niet slecht voor cliënten

GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo en Waalre gaan uit elkaar. Tenminste, waar het hun samenwerking in het zogenoemde Plusteam betreft. Maar dat is niet per se slecht nieuws voor de circa 500 Geldrop-Mierlose gezinnen die jaarlijks een beroep doen op het team dat gespecialiseerd is in complexe en langdurige zorgvragen.

Het opheffen van het samenwerkingsverband moet formeel nog bekrachtigd worden door de beide gemeenteraden. Dat gebeurt naar verwachting volgende maand. Maar een weg terug is er niet meer. Waalre wil niet verder met het team omdat er vanuit die gemeente veel minder vraag naar is. Bij de kostentoerekening is een verhouding van 75-25 afgesproken. Jaarlijks kost het Plusteam nu ruim 2 miljoen euro.

Maar waar er vanuit Geldrop-Mierlo steeds meer een beroep gedaan wordt op de 28 zorgprofessionals van het gemeentelijke Plusteam, neemt dat in Waalre juist af. Zo'n 80 procent van de zorg gaat naar Geldrop-Mierlose inwoners. En dus vindt Waalre het Plusteam te duur. ,,En verder samenwerken met een partner die niet wil, heeft geen zin", zei zorg-wethouder Rob van Otterdijk onlangs nog in een vergadering met raadsleden.

Geen slecht nieuws

Maar volgens Van Otterdijk en Plusteam-Manager Ans van der Velden hoeft dat helemaal geen slecht nieuws te zijn voor de Geldrop-Mierlose cliënten. Dit jaar blijft de organisatie sowieso nog intakt. De scheiding vindt pas per 1 januari plaats. En dit jaar gaat er ook extra geld naar het Plusteam. De Geldrop-Mierlose gemeenteraad geeft maandag naar verwachting groen licht aan een extra bijdrage van 227.000 euro. Ook Waalre doet nog zijn duit in het zakje en zo kan het aantal zorgprofessionals van het Plusteam worden uitgebreid, zodat er meer tijd komt per cliënt. Nu heeft elke medewerker 29 ‘gevallen’ onder zijn hoede. Een extern onderzoek heeft bevestigd dat dat veel te veel is. 23 zou het maximum moeten zijn.

Quote Op één gemeente focussen is minder complex en dat is fijn. Want de problema­tiek in veel gezinnen is al complex genoeg Ans van der Velden, Plusteam Waalre/Geldrop-MIerlo

En na 1 januari 2022, als het Plusteam Geldrop-Mierlo verder gaat zonder Waalre, zal de aandacht per cliënt zeker niet minder worden, verwacht manager Van der Velden. ,,Het voordeel is dat we ons dan volledig op Geldrop-Mierlo kunnen concentreren. Als je voor twee gemeenten werkt, heb je toch ook met twee soorten beleid te maken".

Ze verwacht ook dat het straks mogelijk is om meer energie te steken in het mobiliseren van het sociaal netwerk van cliënten. Het is de bedoeling om mensen die bij het team aankloppen te helpen weer voor zichzelf te zorgen met behulp van het eigen netwerk. Dat zijn familie en vrienden, maar ook contacten verder weg: op school, bij de voetbalclub, in de buurt. En met name in die laatste groepen hoopt Van der Velden meer hulp te kunnen genereren als het Plusteam zich alleen nog maar op Geldrop-Mierlo hoeft te richten: ,,Op één gemeente focussen is minder complex en dat is fijn. Want de problematiek in veel gezinnen is al complex genoeg".

Investering in welzijn en portemonnee

Wethouder Van Otterdijk wijst er nog op dat geld dat besteed wordt aan het Plusteam een investering is. Niet alleen in het welzijn van mensen, maar ook in de portemonnee van de gemeente. ,,Iedere euro die naar het Plusteam gaat, levert er 3 aan rendement op, omdat een beroep op duurdere, specialistische hulp voorkomen kan worden".