Een 80-jarige die 80-jarigen fotografeert: Ben Wilde start met ‘Tachtigers van NU*(enen)’

Fotograaf Ben Wilde is donderdag jarig. Hij wordt 80 en maakt nog altijd graag foto’s. ,,Dat krijg je als je van je hobby je werk hebt gemaakt. Er komen nog steeds opdrachten binnen, van zowel particulieren als de gemeente. Soms help ik een collega uit de brand die ruimte nodig heeft. Dan kan hij terecht in mijn studio.”

Ben Wilde is een bekende Nuenenaar. Hij begon er in 1982 voor zichzelf en veel mensen herinneren zich de winkel op de Berg en kennen de studio op de Emmastraat. Fotograferen doet hij echter al 63 jaar.

,,Als jongen wilde ik missionaris worden in Afrika, maar na vier jaar seminarie had ik er genoeg van. In het klooster was een doka en er werd door een pater les in fotografie gegeven. Dat vond ik interessant, een ‘beeld’ maken. Na vier jaar daar op kostschool besloot ik in de zomervakantie niet meer terug te gaan en ging ik naar de handelsschool om mijn middenstandsdiploma te halen. Ik ging daarna werken bij Fotovisie in Eindhoven, volgde de fotovakschool en werd fotograaf. Ik maakte bruidsreportages, deed productfotografie, studio- en portretwerk, was hoffotograaf van de gemeente en ben nog altijd niet gestopt.”

Tachtigers van Nu*(enen)

Wilde geeft fotocursussen op de Dorpswerkplaats, maar dat ligt nu stil. Tijd genoeg voor een interessant project. ,,Ik wil een jaar lang mensen fotograferen die net als ik tachtig worden. Het liefst op hun verjaardag of dicht daarbij. De Tachtigers van Nu*(enen), dorpsgenoten, geboren en getogen in Nuenen, maar ook ‘nieuwe Nuenenaren’. Ik maak twee foto’s, de ene in ieders huiselijk omgeving en de andere in mijn studio.”

,,Waar de huiselijke foto’s kunnen variëren in opzet, zullen de studiofoto’s allemaal dezelfde sfeer ademen.” Er is door een cursist al een prachtige zwart-wit studiofoto van Ben zelf gemaakt. ,,Ja, die is mooi geworden. Misschien worden de portretten allemaal zo. Maar niet allemaal en profile, dat laat ik afhangen van het model.”

Expositie

De foto’s worden over een jaar geëxposeerd. Over waar en hoe wordt nog nagedacht. Bij de foto’s komt steeds een stukje tekst. Daar gaat echtgenote Marieke Wilde voor zorgen: ,,Ik ga de mensen interviewen. Over hoe hun leven is geweest, over de hoogte- en dieptepunten en speciale wendingen. Zo ontstaat er een uniek fotomonument. Wie weet maken we er straks ook een boekje van.”

,,Overigens waren we er verbaasd over hoeveel mensen in Nuenen dit jaar 80 worden. Dat zijn er 218 en veel te veel voor het project. We hopen op twee tot vier deelnemers per maand en zijn benieuwd naar de aanmeldingen.”

De uitnodiging voor het project staat deze week in het Nuenense weekblad Rond de Linde. Vlak voor het interview meldde de eerste deelnemer zich al aan.