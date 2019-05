Een bosrijke plek voor de laatste levensfase in Nuenen

,,Het idee om in Nuenen een Bijna Thuis Huis op te richten ontstond in 2014. Er was behoefte aan een huis waar mensen in waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, als dat thuis niet kan”, vertelt bestuurslid Helma van den Brink. De prachtige plek is bosrijk. Gasten zien vanuit hun bed veel groen. Ter begrenzing ligt er een houtwal. Voorzitter Fred Heering: ,,We zijn dagen bezig geweest het bos uit te dunnen. Vrijwilligers, bestuursleden, partners, iedereen hielp. Dat schept een band onderling en een band met de plek. Het houtafval moest ergens blijven en dit was een ideale oplossing.”