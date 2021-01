Een debuutbundel vol fijnzinnige Peelpoëzie

,,Ik wilde een bundel maken om de gedichten die ik schrijf met anderen te delen. Door deze gedichtenbundel heb ik meer structuur en inzicht gekregen in mijn eigen werk”, vertelt ze. ,,De poëzie die in Twee Ton staat, is in de afgelopen vijf jaar ontstaan. We woonden toen in de Peel op een boerderij in het buitengebied van Heusden. Het leven daar heeft me bezieling gegeven voor de gedichten. Ik ben moeder geworden en het landschap raakte me. Daarnaast zag ik in de laatste jaren dat we daar woonden dat de dierindustrie steeds intensiever werd. Het land ging achteruit en kleine boeren moesten ermee stoppen, dat gegeven heeft best een stem gekregen in de bundel. We zijn uiteindelijk verhuisd, naar Geldrop. Maar de Peel is de rode draad in mijn gedichten”, zegt Kooijmans.