Een drupje olie als aandenken; Mini Seven Club viert jubileum en rijdt in colonne van Heeze naar Someren

GELDROP - Op het parkeerterrein van McDonald’s in Geldrop stonden zaterdagmiddag 65 Mini’s. Uit alle hoeken van het land hadden leden van de Mini Seven Club zich daar verzameld om het 60-jarige bestaan van de club te vieren. In een lange colonne reden ze vervolgens via Heeze naar Someren. Op Camping de Kuilen vieren ze dit weekend het 60-jarig bestaan van de Mini Seven Club.

Het paste net op het parkeerterrein van de Geldropse Mac, de 65 autootjes. En de caravannetjes, aanhangertjes en vouwwagentjes die sommigen trokken, gingen er ook nog bij.

De leden van de Mini Seven Club lasten een korte plaspauze in voor ze gezamenlijk weer vertrokken om het 60-jarige jubileum te vieren in Someren. De meeste hadden al een flinke rit achter de rug. Zo kwamen er twintig Mini’s uit Groningen, Friesland en Drenthe. In Zwolle waren ze bij elkaar gekomen en zwaan-kleef-aan verder gereden.

Quote We rijden altijd zoveel mogelijk samen. Niet alleen omdat het gezellig is, ook omdat we elkaar kunnen helpen als het nodig is Han Bijsterbosch, Organisator van de colonnerit

Zo waren er nog vier verzamelpunten in het land. In Geldrop kwamen de vijf colonnetjes samen om een lange colonne te vormen. ,,We rijden altijd zoveel mogelijk samen”, vertelt Han Bijsterbosch, die de rit organiseerde. ,,Niet alleen omdat het gezellig is, ook omdat we elkaar kunnen helpen als het nodig is. Als er iemand pech heeft, kan hij dat in de app aangeven en dan gaat er een delegatie terug. Met de hele sliert terugrijden, heeft geen zin.”

Opgegroeid met de club

De Mini Seven Club heeft in totaal 1500 leden. Daarvan gingen er 225 naar het feest op camping de Kuilen in Someren, kinderen en kleinkinderen meegeteld. Gitty Burgol uit Someren is de organisator van het feest. ,,Ik ben zelf lid sinds 2001, maar ik ben met de club opgegroeid. Mijn vader zat in het bestuur en ik ging vaak mee met de clubactiviteiten. Er is iedere maand iets te doen zoals een puzzelrit, kaartleesrit of we rijden een route in colonne.”

Millard Jonker uit Nieuw Vennep heeft drie Mini’s die hij zelf onderhoudt en gaat regelmatig mee met een activiteit. ,,Ik heb wel eens vast gezeten in de modder en in de sneeuw. Met zijn allen lossen we dat op.” Sanneke Vonk vult aan: ,,Vorige keer had ik een kapotte waterslang. Met zoveel leden is er altijd wel iemand die het juiste onderdeel bij zich heeft.” Haar auto heeft als bouwjaar 1992. ,,Er zit nog niets aan dat computergestuurd is. Het onderhoud kan ik zelf doen. Dat is het leuke eraan.”

Dan vertrekken ze weer met Bijsterbosch aan het hoofd van de colonne. ,,Ik rijd niet harder dan 80, dat is de beste snelheid voor de rest om bij te houden. Of iedereen kan volgen is niet echt belangrijk. Als een stoplicht op rood staat, dan is de rij onderbroken. Iedereen weet waar we naartoe gaan.”

Als ze allemaal opgesteld staan, klinkt er de doordringende claxon van een vrachtwagenchauffeur die klaar is met lunchen en weg wil. De 65 minitoetertjes snoeren hem de mond. Als de stoet vertrokken is, is al wat rest hier en daar een drupje olie op de grond als aandenken, kenmerkend voor de Mini.