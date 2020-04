Een duit in het zakje voor zorghelden in Geldrop-Mierlo

Zo simpel is het eigenlijk. En iedereen wordt er blij van. Maar als Niels Kersten, Adri Geerts en Robin Boon hun plan uitleggen hebben ze er nog best veel woorden voor nodig. Dat komt natuurlijk omdat het allemaal pas net bedacht is en omdat er zelfs tijdens het gesprek nog zijpaadjes in zicht komen die eerder nog niet bewandeld waren. Want hoe kom je nou aan zorghelden die niet voor een ziekenhuis of een instelling werken? Die zich buiten het zicht van de instanties een slag in de rondte sjouwen om belangeloos te zorgen voor buurtgenoten bijvoorbeeld. Kunnen die misschien door anderen voorgedragen worden voor een cadeaubon? Natuurlijk moet dat kunnen, zeggen de initiatiefnemers. Maar hoe precies, daar gaan ze nog over nadenken.

Doneren met een simpele muisklik

Die initiatiefnemers zijn Robin Boon en Adri Geerts van de Geldrop-Mierlose stichting Villagemarketing en Niels Kersten van het reclamebureau Wakkr. Die laatste werkt zowel voor Villagemarketing als de St. Anna Zorggroep en dat verklaart de connectie. Het plan heet: ‘Een duitje voor een d'r op uitje’ en de website die er bij hoort is al in de lucht: zorgvoorgeldropmierlo.nl. Alle informatie is daar te vinden. Ondernemers die willen meedoen kunnen zich er melden en voor gulle gevers is er een doneerknop. In samenwerking met de Rabobank Geldrop-Mierlo is geregeld dat met een simpele muisklik een bedrag (vanaf 5 euro) gestort kan worden.

Natuurlijk, de samenleving toont al op vele manieren de enorme waardering die er is voor mensen in de zorg. Ook in Geldrop-Mierlo. Bij het St Anna Ziekenhuis bijvoorbeeld stromen de aanbiedingen binnen en hangen ondersteunende spandoeken aan het hek. Maar bij de doneeractie snijdt het mes aan twee kanten, legt Villagemarketingvoorzitter Adri Geerts uit: ,,Ook de ondernemers binnen de lokale horeca en toerismebranche en de winkeliers worden er mee gesteund. En die kunnen dat ook goed gebruiken".

De hoogte van de waarde van de tegoedbonnen en de hoeveelheid is nog niet bekend. Dat hangt allemaal af van hoe succesvol de actie is. Met de St. Anna Zorggroep is in ieder geval afgesproken dat zij helpen bij de distributie. De actie wordt gedragen door de twee centrummanagers van Geldrop en Mierlo, de gemeente Geldrop-Mierlo, de St. Anna Zorggroep en de stichting Villagemarketing.