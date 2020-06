Een gemeente besturen in coronatijd; ook in Geldrop-Mierlo een heel snelle leerschool

Ben je net drie maanden burgemeester en dan breekt een wereldwijde pandemie uit. Burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo vertelt samen met gemeentesecretaris Nick Scheltens en wethouder Peter Looijmans over een gemeente besturen in coronatijd.

Nou, voordelen waren er - bestuurlijk gezien - de afgelopen coronatijd zeker. Zo kreeg de nog best kersverse burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo ineens wel een heel snelle leerschool. ,,Vooral als het er over gaat je mensen en hun kwaliteiten te leren kennen'', zegt hij. ,,Dan merk je bijvoorbeeld hoeveel profijt je kunt hebben van de manier van denken van een ervaren ambtenaar rampenbestrijding. En van de deelname van onze gemeentesecretaris in het regionaal beleidsteam.''

Dat team werd begin maart door de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant opgericht om gemeenten te helpen grip te krijgen en besluiten te nemen in de coronacrisis. Gemeentesecretaris Nick Scheltens is daarbij verantwoordelijk voor bevolkingszorg: opvang, evacuatie, basisbehoeften, hekken zetten, hotelopvang, dat soort dingen.

Nieuwe ‘stalorders’ en 'doorlopend uitvinden’

Ook leerzaam: het 'doorlopend uitvinden' in situaties waarin oude regels niet meer gelden en de grote lijnen bepaald worden door nieuwe 'stalorders' van de landelijke overheid. Van Bree: ,,Dan is het: nood breekt wet. Geen discussie, zo gaan we het doen. En dat is ook wel fijn werken: snelle besluiten, snelle uitvoering. Ik zat tien jaar in het leger. Dan weet je op zich wel hoe dat werkt. Maar dit, zo'n omvangrijke en langdurige crisis, zat niet bij de scenario's.'' En Scheltens zegt: ,,Dat overslaan van allerlei procedures in een land vol regels is wel heel overzichtelijk werken.''

Snelheid, daadkracht, geen discussie. Bepaald geen eigenschappen van een ambtelijke organisatie, zou je denken. Maar dat valt nog best mee, aldus de Geldrop-Mierlose bestuurders.

Wethouder Peter Looijmans komt met een voorbeeld: een telefoontje namens de huisartsen in de gemeente. Over het opzetten van een speciale coronahuisartsenpost. In Mierlo komt die bij huize Bethanië, maar waar is plek in Geldrop? ,,Ik heb de ambtenaren gevraagd meteen te zoeken. Ze kwamen met sporthal de Coevering. Die werd nu toch niet gebruikt. De huisartsen zijn met de ambtenaar gaan kijken en binnen een week na het telefoontje konden patiënten er terecht.''

In Geldrop-Mierlo werd begin maart het 'afstemmingsoverleg corona' ingesteld. Onder anderen de burgemeester en de secretaris zitten er in. Tweemaal per week komt het team bijeen. Een gemeente is een veelkoppig monster. Met talloze afdelingen en taken. In het overleg kwam op tafel waar al die afdelingen op coronavlak mee bezig waren. Voor secretaris Scheltens is de waarde van het overleg een belangrijke les. ,,Dat is cruciaal. Zonder die afstemming geen totaalbeeld en dan kan je geen effectief en snel beleid voeren.''

Quote Want het is steeds moeilijker uitlegbaar. En 21 gemeenten kunnen het ook 21 keer anders doen Burgemeester Jos van Bree

Nu de Nederlandse versie van de lockdown grotendeels voorbij is, zijn het steeds meer de gemeenten die aan zet komen bij het vormgeven van de versoepelingen. En dat valt nog niet mee. ,,Want het is steeds moeilijker uitlegbaar. En 21 gemeenten kunnen het ook 21 keer anders doen'', zegt Van Bree. ,,Bijvoorbeeld het terrasbeleid. In sommige Zuidoost-Brabantse gemeenten mogen terrassen uitbreiden tot op de straat om meer klanten te kunnen ontvangen. In andere gemeenten, zoals bij ons, mogen terrassen uitbreiden tot áán de straat en tot áán de parkeerplaatsen.''

En dan is er de kwestie van het geld. Geldrop-Mierlo staat er toch al niet erg florissant voor. Om de begroting van ongeveer 100 miljoen euro sluitend te krijgen, is de gemeenlijke spaarpot flink geplunderd. De coronaschade aan de economie kan die positie nog verder ondergraven.

Kunnen de mensen in Geldrop-Mierlo bijvoorbeeld nog een forse ozb-stijging verwachten?

Volgens de drie valt dat wel mee. Al is wel duidelijk dat 'wensen voor nieuw beleid' nu even niet aan de orde zijn. Hoewel een zwart scenario - waarin het coronavirus opleeft, de economie verder keldert en het aantal mensen in de ww en in de bijstand enorm toeneemt - een mogelijkheid blijft. Maar vooralsnog blijft Geldrop-Mierlo financieel gezien overeind. ,,Als we een bedrijf waren, gingen we nog niet failliet'', zegt Van Bree.

Momenteel wordt in het gemeentehuis hard gewerkt aan een totaaloverzicht van de financiële gevolgen door de coronacrisis tot nu toe. Het gaat onder meer om extra kosten, misgelopen inkomsten (stageld kermissen, parkeergeld, huurinkomsten verenigingen et cetera) en bijdragen vanuit het Rijk (voor de ondernemersregeling en bijstand bijvoorbeeld). Voor het einde van de maand moet dat overzicht er liggen, zo belooft Van Bree en tot die tijd peinst hij er niet over om een schatting uit te spreken.

‘Hoeder van het nieuwe normaal’

Voor Van Bree was de coronacrisis niet alleen een intensieve inwerkperiode als 'manager', maar ook als burgervader. Hij vertelt dat de GGD het hem in het begin nog meldde als een nieuwe besmetting was vastgesteld: ,,Dan belde ik de familie om ze een hart onder de riem te steken.''

Nu ziet hij zich als 'hoeder van het nieuwe normaal'. ,,De lockdown was simpel, versoepeling is veel moeilijker. Voor het bestuur, maar ook voor iedereen zelf. We moeten ons allemaal afvragen: wat kan ík veranderen. En wij zullen er op blijven hameren: vermijd drukte, want dit virus is nog lang niet het land uit.''