Een halve eeuw ’t Kruispunt, het ontmoetingscentrum waar iedere Geldroppenaar wel eens is geweest

GELDROP - Iedere Geldroppenaar is er wel ooit geweest, in ’t Kruispunt. De feestelijke reünie ter ere van het vijftigjarig bestaan van het ontmoetingscentrum wordt zondag gehouden, vanwege corona een jaar te laat.

Het gebouw is eigendom van de protestantse gemeenschap en werd december 1971 als kerk ingewijd. Voor een kerkgebouw is een halve eeuw eigenlijk nog niet zo oud. Maar in het gebouw leeft de geschiedenis van voorgaande gebouwen nog voort met onder meer het orgel en een kerkklok.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kerkklok van een afgebroken kerkgebouw van de protestantse gemeenschap, nu in 't Kruispunt in Geldrop. © Olga Maria Berger

Expositie, concert, cursus, uitvaart en zelfs gemeenteraad

Het zijn niet alleen de leden van de protestantse kerk die ’t Kruispunt kennen. Het gebouw werd gebruikt voor allerlei maatschappelijke doeleinden. Iedere Geldroppenaar is er wel eens geweest als koorlid, om naar een expositie te kijken of een concert te beluisteren, een cursus te volgen of om afscheid te nemen van een overledene. In de begintijd vergaderde de gemeenteraad zelfs in ’t Kruispunt.

Quote Na corona is alles weggeval­len. Het gaat eigenlijk ook niet meer Hendriet de Feyter, 't Kruispunt

Maar er komen steeds minder mensen in het gebouw. ,,Voor corona werden de ruimtes al minder verhuurd’’, vertelt Hendriet de Feyter (71). ,,Na corona is alles weggevallen. Het gaat eigenlijk ook niet meer. Het aantal vrijwilligers is te klein geworden.’’

Niet alleen het aantal vrijwilligers, door de vergrijzing loopt ook het aantal leden achteruit. Er zijn er nog 600. ,,In de begintijd zat de kerk vol met 350 leden’’, vertelt archivaris Jaap van der Veer. ,,Behalve volwassenen kwamen er veel kinderen. In de loop van de tijd liep dat terug en voor corona kwamen er nog 80. Na corona zijn dat er 50. Eigenlijk nog steeds 80, want de kerkdienst is online te volgen en dat doen zo’n 30 mensen. Dat is dan weer wel te danken aan corona, dat we de dienst uit kunnen zenden.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm 't Kruispunt in 1971 toen het net klaar was. © protestantse gemeenschap 't Kruispunt

Geldrop landelijk de eerste

’t Kruispunt werd gebouwd door de Hervormde en Gereformeerde gemeenschap. ,,Deze samenwerking ontstond in 1970 waarmee Geldrop landelijk de eerste was. ,,Daar zijn we erg trots op’’, zegt dominee Jan-Hendrik Kip (65). ,,Het was het voortraject tot de landelijke fusie die in 2004 plaatsvond. Geldrop had de eerste Samen op weg kerk.’’

Sokken in plaats van routeplanner voor dominee

Klaaske van Leussen (61) lacht als ze de term weer hoort. ,,Een collega vroeg eens wat ik bij een protestantse gemeenschap deed. ‘We zijn samen op weg’, gaf ik als antwoord. ‘Waarnaartoe?’ vroeg ze.’’

Zo zijn er meer anekdotes. Een van de dominees was altijd de weg kwijt. Een lid vond een paar sokken in een winkeltje. Op de ene stond ‘Op alle wegen’ en op de andere sok ‘Zal God u begeleiden’. ,,Hij kreeg ze in plaats van een routeplanner’’, grapt de huidige dominee Kip.

Zondag 18 september om 10.00 uur vindt de feestelijke reünie plaats met een verscheidenheid aan muziek. Als cadeau wordt er een boekje uitgereikt met de artikelen die Jaap van der Veer in de loop van de tijd in het kerkblad 2klank heeft geschreven.

Volledig scherm Eerste steen van 't Kruispunt. © Olga Maria Berger