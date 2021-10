Een heel boek over één molen, de Opwettense watermolen in Nuenen

Hij woonde de eerste dertig jaar van zijn leven vlakbij de Genneper watermolen in Eindhoven en zijn oma maalde in de Keersopper molen in Riethoven. Logisch dat Piet-Hein van Halder interesse in watermolens ontwikkelde. Desondanks duurde het tot zijn vut voor het daadwerkelijk tot een boek kwam. ,,Toen pas ging ik er serieus werk van maken. Tot dan verzamelde ik knipsels van wat ik interessant vond in een schoenendoos. Toen ik na mijn 60ste eindelijk tijd kreeg zat die doos ondertussen aardig vol.”

Al lang verdwenen

In 2010 schreef hij het boek Watermolens in Noord-Brabant, vroeger en nu. Het omvat beschrijvingen van de 83 Noord-Brabantse watermolens, de meeste daarvan al lang verdwenen. ,,Ik ontdekte door mijn onderzoek tal van technische snufjes die in de molens werden toegepast. Als oud-ingenieur vond ik het interessant dat ze dit vroeger allemaal al konden.” Dan volgt een technische uitleg over het maalkoppel met ligger en loper (de twee molenstenen waarvan de bovenste kan bewegen), het kruis in het midden, het molenijzer genaamd, en de klauw.

Quote Mijn eerste boek schreef ik omdat er nog geen overzichts­boek was met alle watermo­lens in onze provincie Piet-Hein van Halder

Waar in dit boek iedere molen op een of twee pagina’s wordt beschreven, is er nu een tweede boek dat slechts één molen als onderwerp heeft, de watermolen van Opwetten. ,,Mijn eerste boek schreef ik omdat er nog geen overzichtsboek was met alle watermolens in onze provincie. Toen het af was ben ik met andere dingen bezig geweest. Ik had nog wel veel informatie thuis waar ik niets meer mee deed, zonde.”

Molenarchief

,,In april 2019 woonde ik in Geldrop een molensymposium bij en daar ontmoette ik Peer Geboers, de eigenaar van de Opwettense watermolen. Hij vertelde dat er een heel molenarchief was dat ik mocht bekijken. Aantekenboekjes, oude handschriften, oude aktes, dat soort zaken. De Nuenense heemkundekring De Drijehornick had daar al zeshonderd foto’s van gemaakt en die chronologisch gerangschikt. Dat was een meevaller. Ook bleken er realistische tekeningen te bestaan van Ad van Empel van de hele buiten- en binnenkant van de molen en kreeg ik ook van de Nuenense historicus Louis Bressers veel foto’s. Er was zoveel info dat ik ging nadenken over een tweede boek. Via Geboers en de heemkundekring kwam ik in contact met Peter van Kemenade van 4PR realisation. Hij heeft de opmaak voor zijn rekening genomen en er iets geweldig moois van gemaakt. Ik ben er trots op.”

Het boek ‘De Opwettense Watermolen’ wordt zondag aangeboden aan de eigenaren. Het is daarna voor 25 euro te koop in de molen zelf, bij boekhandel Bruna in Nuenen en de Genneper watermolen in Eindhoven. Online bestellen: phvanhalder@hetnet.nl.