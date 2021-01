‘Een motor? Dat is vals spelen’

GELDROP - Een motor op het waterrad is een afgang voor het enige nog werkende Sagebienrad in Nederland, vinden de vrijwilligers die voor het waterrad in het Weverijmuseum in Geldrop zorgen.

Ondanks het verzet van de Geldropse vrijwilligers zijn de werkzaamheden om de motor op het waterrad te plaatsen begonnen. ,,De motor zelf is al geplaatst”, vertelt Hans Tielemans (75), die samen met Tiny van den Heuvel (73) voor het waterrad zorgt. ,,Nu is het wachten op de onderdelen die op maat gemaakt moeten worden, zoals de duwtrekstang. Het is de bedoeling dat het rad elektriciteit gaat opwekken, genoeg om de motor te laten draaien, zodat het rad zelfvoorzienend is.”

Paddenstoelen en schimmels

De toestand van de in 2001 geplaatste replica van het Sagebienrad werd slechter omdat het in de zomer steeds langer stilstond. ,,Als het rad niet draait, drogen de bovenste schoepen uit en rotten de onderste, die in het water blijven hangen”, aldus Tielemans. ,,De droogliggende schoepen zijn in de zomer helemaal bedekt met paddenstoelen en schimmels. Bovendien worden de onderste schoepen zo zwaar van het water, dat het rad uit balans raakt en maar moeilijk weer op gang komt in de winter.”

Er dreigde een kostbare renovatie van het rad en om die te voorkomen besloot de gemeente om er een motor op te plaatsen. ,,Er is 75.000 euro voor uitgetrokken”, vertelt Tielemans. ,,Ik vind die motor heel jammer, maar ik ben blij dat het rad dan nog enige functie heeft, elektriciteitsvoorziening. Het beste was geweest als er iets aan de waterstand gedaan was. Maar de gemeente heeft de stuwrechten jaren geleden verkocht aan het waterschap. Het waterschap wil, ondanks inspanningen van de gemeente, het waterpeil niet verhogen. Waarschijnlijk omdat er veel huizen staan in de bedding van de Dommel en die krijgen dan water in de kelders.”

Geschiedenis verloren

Tielemans heeft zich enigszins bij de situatie neergelegd, maar dat geldt niet voor de andere vrijwilliger die voor het waterrad zorgt. ,,Een motor hoort er niet op”, vindt Van den Heuvel. ,,Dat het rad op die manier draaiend wordt gehouden is vals spelen. Er gaat een stuk geschiedenis verloren en ik vraag me af of het publiek het rad nog interessant vindt als het mechanisch draait.”

Hoewel de vrijwilligers geen verstand hebben van de motor en die niet kunnen onderhouden, zal er toch iedere dag iemand naar het rad om moeten kijken. ,,Er kunnen grote stenen of stukken hout in de waterloop terechtkomen. Het is levensgevaarlijk om die eruit te halen door iemand die geen verstand heeft van de stromingen bij en onder het rad”, vertelt Van den Heuvel. ,,Zelfs met gesloten stuwen is de waterloop spekglad en is de stroming onberekenbaar.”

Tijdens het installeren van de motor, staat het rad stil. ,,Erg jammer”, vindt Tielemans. ,,Het is pas half november weer gaan draaien na de zomerstilstand en het was net weer enigszins in balans. Hopelijk zijn de onderdelen snel klaar.”