Een mysterie oplossen bij Kasteel Geldrop: ‘Een leuk verzetje in meivakantie’

GELDROP - Het was een verrassing voor Evi, Lucas, Amber en Thijmen dat ze donderdagmiddag bij Kasteel Geldrop terecht kwamen. Ze hadden alleen coördinaten doorgekregen van het project True Friend. Geldrop-Mierlo is de eerste gemeente waar True Friend voor de basisschoolgroepen 7 en 8 is uitgerold. Het project organiseert een jaar lang uitdagingen en vriendenavonturen, zodat kinderen van groep 7 en 8 hun eigen gemeente leren kennen. Dit was de eerste uitdaging en er volgen er meer.

,,We moeten een QR-code zoeken”, vindt Evi uit via de True Friend app die ze al heeft geïnstalleerd. Samen met haar klasgenoot Lucas zit ze op het Mierlose Kindcentrum Kersentuin. Amber en Thijmen van het Geldropse Kindcentrum De Vlinder komen wat later via de coördinaten bij het kasteel. De twee groepjes, die elkaar nog niet eerder hadden ontmoet, gaan gezamenlijk aan de slag. En het blijkt een sterk gelegenheidsteam. De een is handig met zijn mobiel en de ander met het oplossen van de code om een wachtwoord te krijgen. Als ze dat invoeren in de app, spreekt een ongeruste barones van Tuyll van Serooskerken Hoevenaar hen toe. Een familielid van haar is verdwaald en moet opgespoord worden.

,,Vanwege corona hebben we gezorgd dat de uitdaging buiten is”, vertelt Bibi Gonçalves van het project True Friend. ,,Nu zijn er geen tijdslots nodig en kunnen de kinderen het mysterie op hun eigen tempo oplossen.” Voor de escaperoomachtige uitdaging bij het kasteel zijn 14 dagen uitgetrokken van 26 april tot 9 mei. ,,Dit weekend kunnen kinderen dus nog op pad. Een leuk verzetje op het eind van de meivakantie. Mocht het onderzoek vastlopen, dan kan er altijd de hulplijn gebeld worden.”

Extra hindernis

De zoektocht naar het vermiste familielid voert het team kinderen een uur lang door de kasteeltuin. Een in de sloot gewaaide QR-code werpt een extra hindernis op, maar Thijmen en Amber weten die met een stok op te vissen. Via de puzzels op de app, komen ze van alles te weten over de geschiedenis van Kasteel Geldrop, de bewoners en de verbouwingen die hebben plaatsgevonden. Ze zijn zo geconcentreerd bezig dat ze nauwelijks aanspreekbaar zijn.

,,Het is wel jammer dat we niet naar binnen kunnen”, vinden ze als ze vruchteloos aan de kasteeldeur hebben aangeklopt. Want daarbinnen zit een verdwaalde baron en ze weten ook in welke kamer.

Om alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van de gemeente te bereiken geeft True Friend voorlichting op Geldropse en Mierlose scholen. ,,Nog niet alle scholen zijn bezocht, maar we hebben tot nu toe 400 kinderen kunnen vertellen over het project en 300 daarvan hebben zich aangemeld”, aldus Gonçalves. ,,Of al die 300 kinderen het eerste raadsel hebben opgelost, is lastig na te gaan. Groepen sturen meestal maar een enkele oplossing door naar de organisatie. We weten dus niet hoeveel kinderen bij Kasteel Geldrop door de tuinen hebben gelopen. Maar het is juist de bedoeling dat ze in groepen het raadsel oplossen. Ze leren elkaar in andere omstandigheden kennen, ook al zijn ze al langer vrienden of zitten ze bij elkaar op school. En soms doen ze dan ook nog nieuwe vriendschappen op.”

Daar lijkt het deze donderdagmiddag wel een beetje op. Als de twee groepjes het raadsel eenmaal opgelost hebben, vinden ze kikkers en springen ze stoer over sloten. Bij de volgende uitdaging zijn ze zeker weer van de partij en misschien niet meer als gelegenheidsgroepje.