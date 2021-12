Een nissenhut voor Supermanstam bij De Vlerken

GELDROP - Of de carnavalsoptochten in 2022 wel of niet doorgaan, Carnavalsclub Supermanstam uit de Geldropse wijk Zesgehuchten doet niet mee. De club wint al jaren de eerste prijs met hun wagen, maar ze steken hun energie dit jaar in de bouw van een nissenhut achter wijkgebouw De Vlerken.

Hoewel de carnavalsclub de bouw voor zijn rekening neemt, wordt de nissenhut, een boogvormige loods bedekt met golfplaten, eigendom van het bestuur van wijkgebouw De Vlerken, Plein 6G. ,,Hoe meer de leden van de Supermanstam zelf doen, hoe lager de huur”, verklaart voorzitter Antoon Sloots de wat vreemde constructie.

Win-win

Sloots: ,,Een win-win situatie. Supermanstam bouwt vanaf oktober aan een wagen en breekt die na carnaval af. De rest van het jaar kan Plein 6G de hut verhuren aan bijvoorbeeld de organisatie van Sterrenslag Zesgehuchten, die er decorstukken kan maken en opslaan.”

Hoewel de huur nog niet is bepaald, storten de mannen van CC Supermanstam, vol vertrouwen in de toekomstige afspraken, cement voor de fundering. Want het wordt een buitengewone nissenhut. ,,Het leger zette ze vroeger snel in elkaar om opslagplaats te hebben voor voertuigen en munitie”, vertelt Sjef Hoekstra, in het dagelijks leven leraar op de Van der Puttschool in Geldrop. ,,Deze nissenhut moet stevig zijn, want we willen ook een bovenverdieping waar kleding gemaakt kan worden voor een loopgroep. Dat doen we dit jaar wel mochten de optochten doorgaan, deelnemen met een loopgroep. De kleding wordt al gemaakt.”

Uit onvrede ontstaan

CC Supermanstam werd opgericht in 2002 door een vriendengroep die ontstaan was bij scouting Don Bosco. Uit onvrede over de carnavalsoptochten in Geldrop, die ieder jaar bestond uit dezelfde reclamewagens, ging de club aan de slag. In 2003 trilde Geldrop op zijn grondvesten met een lawaaierig monster dat natuurlijk de eerste prijs won. En dat gebeurde ook in de jaren erna.

Quote Prinsen- en raadgedoe kosten teveel tijd. We bouwen liever Sjef Hoekstra, CC Supermanstam

,,En toen wilden we meer”, aldus Hoekstra. ,,We gingen ervoor om in meer dorpen te winnen en in 2020 wonnen we ook in Helmond.” Een echte carnavalsvereniging willen de 45 leden niet worden. ,,Prinsen- en raadgedoe kosten teveel tijd. We bouwen liever.” En dus hadden ze een betere wagenbouwplaats nodig dan de tent die ze tot nu toe gebruikten. Ze konden terecht in de achtertuin van De Vlerken.

Wijkgebouw opgeknapt

In het wijkgebouw, gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw, is dit jaar een nieuw ventilatiesysteem aangelegd nadat het bestuur 12.500 euro van het Oranje Fonds en VSBfonds kreeg. Het dak wordt nog vernieuwd van dat bedrag. Het wijkgebouw is vernoemd naar Harrie van Vlerken (1892-1976). ,,Ik heb Harrie wel eens ontmoet toen ik als 18-jarige nog leider bij de jeugddisco was”, vertelt Sloots. ,,Hij heeft niet alleen het geld gegeven om de jeugd een onderkomen te bieden, maar we kregen ook een nieuwe platenspeler of versterker als we die nodig hadden.”

Sinds 2016 zijn ook volwassenen welkom in De Vlerken, dat oorspronkelijk was bedoeld voor de jeugd. Clubs en verenigingen vergaderen er en wekelijks repeteren koren, een rockband en een angklung (Indonesische muziekgroep) in de grote en kleine zaal.