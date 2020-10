Een onbestemd avondje in De Gammele Geit in Geldrop

Aandacht voor dino’s in kinderboe­ken­week

2 oktober NUENEN/GELDROP/MIERLO - Ruim 22 kinderen van 4 tot en met 8 jaar leerden gistermiddag over dino’s tijdens de workshop Mad science presenteert! Dino’s! Bibliotheek Dommeldal houdt deze en andere workshops in het kader van de Kinderboekenweek in Nuenen en haar vier andere vestigingen.