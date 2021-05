Een stageopdracht die de buurt ook nog kan winnen

En dus werd bij het ROC ter Aa in Mierlo aangeklopt. ,,Meestal is zo’n gelegenheidsopdracht als minibiebs moeilijk in te plannen, we zijn nu eenmaal geen bedrijf”, vertelt Rogier Plugers docent aan de opleiding Meubelmaker/ (scheeps) interieurbouwer. ,,Maar doordat er een lockdown kwam, net in de stageperiode van 15 weken, was het voor twee leerlingen niet mogelijk om een plaats in een bedrijf te vinden. In de interieurbouw is het best druk, maar decorbouwers hebben op dit moment geen werk en sommige interieurbouwers kregen zelf corona en hadden geen stageplaats. In de scheepsbouw hoeven we het in deze streek niet te zoeken”, zegt hij met een glimlach. ,,Luuk Manders (17) en Iwan van Bree maken nu onder mijn leiding de minibiebs. Het is onderdeel van hun examen.”