Een stralend levendig centrum met een groen hart, dat is de visie voor Geldrop

Er kwamen woensdag ongeveer zestig belangstellenden af op de presentatie van de centrumvisie voor de komende 25 tot 30 jaar.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren het station, het ziekenhuis, Centrum Hofdael en Kasteel Geldrop. Die moeten meer met het centrum worden verbonden. Ook moet van het Horecaplein het echte centrum worden gemaakt. In dat compacte centrum komen ook nog ongeveer driehonderd nieuwe woningen.

Quote Er zou zich best een speelgoed­zaak of sportzaak willen vestigen, maar niemand steekt geld in een zaak om er binnen twee jaar weer uit te moeten René Veldhuizen, centrummanager

Vanwege de leegstaande winkelpanden wordt er gedacht om het winkelgebied te beperken tot de Korte Kerkstraat en de Langstraat. De winkelleegstand is overigens gedeeltelijk te wijten aan de herontwikkelingsplannen. ,,Er zou zich best een speelgoedzaak of sportzaak willen vestigen, maar niemand steekt geld in een zaak om er binnen twee jaar weer uit te moeten”, aldus centrummanager René Veldhuizen.

Kleiner winkelgebied

Maar de verwachting is dat de huidige trend om online te winkelen zich voortzet en dat het winkelgebied dus kleiner kan worden. De straten richting het centrum, zoals het Bogardeind, vormen dan de aanlooproutes waar andere functies een plek krijgen, zoals ambachtelijke werkplaatsen, medische voorzieningen en een ontmoetingsplaats voor de huidige en nieuwe bewoners. Die zou eventueel in Centrum Hofdael kunnen komen, maar op dit moment lopen mensen daar niet naar binnen om een potje te biljarten of te klaverjassen.

Met de bewoners van de nieuwe woningen wordt het centrum al levendiger. Maar er gingen ook stemmen op om het kindvriendelijker te maken. ,,Nu kunnen kinderen er alleen zeuren of brullen”, werd er opgemerkt.

Evenementen, maar niet te luid

Levendig wordt het ook door het houden van evenementen. Daarbij werd ook gedacht aan activiteiten op de Bleek, het plein voor Centrum Hofdael, dat samen met het Weverijmuseum en De Wiele het cultureel centrum gaat vormen. Daar waren de bewoners vanwege lawaaioverlast rondom het plein dan weer minder gelukkig mee.

Ook wat parkeren betreft waren de meningen verdeeld. Vond de een dat er buiten het centrum geparkeerd moet worden zodat het winkelgebied alleen van fietsers en voetgangers is, dan was de ander van mening dat in een vergrijzende samenleving wel degelijk parkeergelegenheid moet zijn bij de supers en shops, bijvoorbeeld voor ouderen die mobiel blijven door hun auto. Bovendien moeten de nieuwe bewoners ook ergens parkeren.

Quote Een woning zonder parkeerge­le­gen­heid is niet te verkopen Aanwezige makelaar

,,Een woning zonder parkeergelegenheid is niet te verkopen”, aldus een aanwezige makelaar. De parkeernorm per nieuw te bouwen woning kan eventueel wel verlaagd worden naar 0,7 auto per woning. De verwachting is dat er in de toekomst meer deelauto’s zullen zijn, en dat er nog meer gefietst wordt.

Parkeren door bezoekers in het centrum kan bijvoorbeeld verminderd worden door het nieuwe parkeerterrein bij het station beter te benutten, door elektrische shuttlebusjes in te zetten die haltes hebben in het centrum en bij het ziekenhuis.

Om een groen hart in het centrum te realiseren wordt gedacht aan een park langs de Dommel waar mensen kunnen bewegen, sporten en vertoeven. Het Kasteelpark kan ook meer betrokken worden bij het centrum door boven of onder de Mierloseweg een oversteek te maken.

Volledig scherm Het idee is om het Geldropse winkelgebied te beperken tot de Korte Kerkstraat en de Langstraat. Het Bogardeind wordt dan onderdeel van een van de aanlooproutes naar het centrum. © DCI Media