Een swingende Clemenskerk voor Concert@theChapel in Nuenen

Er staat een rij tot aan de straat deze donderdagavond op het kerkplein van de H. Clemenskerk. Klokslag acht uur gaan de deuren van de kerk open. Binnen gonst het geroezemoes totdat het licht wordt gedimd naar paars. Pleun Bierbooms opent het concert achter het orkest met Skyfall van Adele. Ze is niet voor iedereen zichtbaar, maar komt gelukkig halverwege het nummer op het podium. Andere bekende nummers volgen zoals Don't be so shy waarmee ze The Knockouts van tv-talentenjacht The Voice of Holland won. Het geluid is af en toe wat hard. Pleuns stem komt het best tot haar recht als het orkest wat zachter speelt. Ze komt er beter in naarmate de nummers volgen en is duidelijk steeds meer op haar gemak.