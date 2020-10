Een van ‘diamantendiplomaten’ vrijgelaten, nog wel verdachte in Geldropse witwaszaak

Er zitten nu nog drie mannen vast in verband met de zaak: een Geldroppenaar, een Veldhovenaar en een Nuenenaar. De eerste twee mannen zijn de hoofdverdachten in de zaak, van alledrie werd het voorarrest vrijdag verlengd met veertien dagen. Tijdens een grootschalige actie vorige week werd ook een Eindhovenaar opgepakt. Het is de vraag of hij een rol had in het witwassen van geld. Maar de politie trof bij hem in huis een vuurwapen, hennep, geldtelmachines en contant geld aan. Eerder was al een vrouw uit Limburg vrijgelaten.