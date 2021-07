Eenbes-bestuur wil alvast kleuterklas in Luchen. Bij 't Schrijverke

Een onverwachte wending in het verhaal rond de Schrijverke-locatie in Luchen (Mierlo): de school barst uit z'n voegen vol en strijdt al maanden voor noodlokalen omdat op de hoofdlocatie in Mierlo-centrum ook geen ruimte is. De gemeente wil -uit angst voor precedentwerking en niet overtuigd van de noodzaak- tot nu toe niet meewerken. Maar nu komt katholiek schoolbestuur Eenbes met een aanbod: 't Schrijverke mag een lokaal gebruiken in school de Kersentuin. Daarnaast wil Eenbes 't Schrijverke steunen in de strijd om 2 noodlokalen, mits het zelf een van die lokalen kan gebruiken voor een nieuwe Kersentuin-kleuterklas.

Voorschot op nieuwbouw school in of bij Luchen

Die kleuterklas ziet Eenbes-bestuurder Berend Redder als voorschot op het plan om in of vlakbij Luchen een nieuwe school als vervanging voor de Kersentuin te bouwen. ,,Want dan hebben ouders in Luchen ook echt iets te kiezen: openbaar of katholiek onderwijs in een modern, nieuw gebouw".

Volgens Redder was het aanvankelijk de bedoeling dat het openbaar onderwijsbestuur PlatOO ‘Luchen zou krijgen'. De hoofdvestiging van 't Schrijverke in het centrum van Mierlo zou dan op den duur verdwijnen en het centrum zou ‘Eenbes-gebied’ worden.

Berend Redder

Maar daar is vanaf gestapt. In het huisvestingplan voor scholen in Geldrop-Mierlo dat nu in de maak is, staat dat Eenbes en PlatOO samen afspraken moeten maken over hoe ze schoolkinderen in Luchen het best kunnen bedienen. Ook wordt uitbreiding van de Schrijverke-vestiging in het centrum bepleit en nieuwbouw voor de Kersentuin. Redder: ,,Dat kan zijn in of vlakbij Luchen, of op de huidige Kersentuin-plek. Maar voor ons hebben die eerste twee voorkeur".

Kersentuin onder bestaansnorm

Inmiddels heeft ook de politiek zich met de scholenkwestie bemoeid. De gemeenteraad wil onderzocht hebben of het onderbrengen van Schrijverke-kinderen in leegstaande Kersentuin-lokalen een optie is. De Kersentuin (gebouwd in 1976) heeft nu 129 leerlingen en zit daarmee onder de bestaansnorm. Op de vraag van de gemeenteraad kan Eenbes-bestuurder Redder dus alvast bevestigend antwoorden. Dat wil zeggen: hij heeft één lokaal beschikbaar.

Quote De Kersentuin zit onder de norm en heeft helemaal geen recht op nieuwbouw Annemie Martens, Openbaar schoolbestuur PlatOO

Op zijn plan voor een Kersentuin-kleuterklas in Luchen, reageert PlatOO-bestuurder Annemie Martens stomverbaasd: ,,Daar kan ik echt niks van vinden. Want dat is totaal nieuw voor mij". Ook de Eenbes-nieuwbouwwensen in Luchen verbazen haar. ,,De Kersentuin zit onder de norm en heeft helemaal geen recht op nieuwbouw. Daarbij: voor de keuzevrijheid van ouders is een nieuw schoolgebouw in Luchen ook niet nodig. De Kersentuin in Mierlo-dorp is niet ver weg.”

Het PlatOO-bestuur heeft zelf plannen om de Schrijverke-'dislocatie’ in Luchen een volwaardige, zelfstandige school te maken. Een aanvraag daarvoor is al de deur uit.