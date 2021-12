Eenderde Geldrop-Mierlose raadsleden komt niet terug na verkiezingen: ,,Ik wil geen brompot worden”

Komt voor Elkaar Gonnie (82) uit Geldrop kan eindelijk videobel­len na smartphone-les van ‘juf’ Lotte

GELDROP - Op Whatsapp stond vaak een ander verhaal dan ze had getypt en soms kreeg ze plotseling allemaal plaatjes op haar scherm. De Geldropse Gonnie Mertens (82) snapte niets van haar smartphone die ze al enkele jaren had. In de rubriek Komt voor Elkaar vroeg ze daarom wie haar meer kon leren over het apparaat. Dorpsgenoot en telefoondeskundige Lotte Heerings (36) schoot haar deze week te hulp. ,,Ze was net een lerares, die zien aan je ogen dat je het niet begrijpt.”

24 december