Eeneind in Nuenen krijgt spoorsloot terug om trillingsoverlast te verminderen

NUENEN - De sloot langs het spoor in Eeneind (Nuenen) wordt in ere hersteld in de hoop dat de overlast door trillingen van het treinverkeer afneemt. Spoorbeheerder ProRail en de gemeente Nuenen hebben daar overeenstemming over bereikt. Ze hebben afgesproken dat ze de kosten delen.

De sloot langs het spoor werd zeven jaar geleden gedempt tegelijk met de plaatsing van geluidsschermen. Maar de klachten over trillingen zijn sindsdien alleen maar toegenomen en bewoners legden een verband met de verdwenen sloot. Bewoners klagen over rinkelend servies en maken zich zorgen over schade aan hun huizen.

Op verzoek van de gemeente liet ProRail onderzoek doen naar de vermoedens van de aanwonenden. Volgens de gemeente toont het onderzoek aan dat er een duidelijk verschil is tussen de overlast door trillingen met of zonder spoorsloot.

Volgend jaar

Onderhandelingen over de verdeling van de kosten zijn onlangs afgerond. ProRail laat weten dat de sloot over een lengte van driehonderd meter wordt uitgegraven.

De spoorbeheerder laat nog extra bodemonderzoek uitvoeren om zeker te weten dat de grond niet vervuild is. ,,We verwachten de klus vervolgens volgend jaar te kunnen uitvoeren’’, zegt een woordvoerder over het graafwerk.

ProRail benadrukt dat er geen garantie bestaat dat het terugbrengen van de sloot trillingen vermindert. De spoorbeheerder is zelf ook benieuwd naar het effect.