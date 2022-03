Eerste twee afleveringen van seizoen 2 van Nuenense comedie ‘Brammetje’ alvast te zien

De eerste serie van Nuenens eigen sitcom was zo’n succes dat er wel een vervolg moest komen. Bas Schuts weet als scriptschrijver van de komische serie van begin tot eind de aandacht vast te houden. Hij is als Bram ook de naamgever en hoofdrolspeler maar hij is niet de enige ster. Een sitcom maak je niet alleen, dus heeft Schuts ‘filmgezinsleden’ en ‘-vrienden’ om zich heen die allemaal een rol spelen in het leven van de komische Brammetje-familie Ter Ham.

Op zoek naar de hond Maurice

De uitvoering wordt geheel gedaan door amateurs, maar dat doet er totaal niet toe. Zonder de anderen tekort te willen doen: Tineke van Boxtel in de rol van de man-gekke oma springt er uit. Hoe ze in de eerste sketch op zoek naar haar Maurice (de hond) over de stoelen op de eerste rijen klimt en vervolgens tussen het publiek blijft zitten: het zet de toon van de avond en het lachen stopt pas na het vertonen van de bloopers aan het eind.

Quote Ik hou van dit soort dingen en vind het leuk om te figureren Johan Vlemmix

De deelname van Johan Vlemmix is een verassing. Hij is aanwezig bij de première. ,,Ik heb meteen ‘Ja’ gezegd toen Bas mij belde. Ik hou van dit soort dingen en vind het leuk om te figureren. Ik wilde als kind al beroemd worden. Het was heel bijzonder om hier vanavond bij te zijn”, vertelt hij.

‘Per ongeluk’ gekochte buitenlamp

Fijn is de gewone-mensentaal, gevat zijn de vele woordspelingen en de grapjes zijn soms hilarisch, bijvoorbeeld als moeder Ter Ham bij het koken een kinderkookboek raadpleegt, of juist subtiel, zoals bij de meegesleepte ‘per ongeluk’ gekochte buitenlamp. De straten en winkels van Nuenen die dienen als locatie zijn heerlijk om naar te kijken.

Het kostte ‘Brammetje’ geen enkele moeite het publiek, dat voor een groot deel uit familieleden en vrienden bestond, te veroveren. Iedereen genoot en er werd tot tranen toe gelachen. Nu de verovering van de rest van Nuenen c.a. nog.

Serie 1 werd uitgezonden door de Lokale Omroep Nuenen en Studio040 maar het is nog niet bekend wanneer Seizoen 2 wordt uitgezonden. Schuts is op zoek naar een nieuwe locatie om het decor op te bouwen en meer afleveringen op te nemen.