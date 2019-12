Egels hebben last van bladzuigers

De egel is een beschermde diersoort. De diertjes mogen niet gevangen of gedood worden en hun holen en nesten mogen niet worden verstoord. Niek Engbers, raadslid voor Groen Links, is daarom verontwaardigd over het gebruik van de bladzuigers in de gemeente. ,,Ook als partij kregen we er veel telefoontjes over. Mensen weten waar de egels zitten en voeren ze. Door het gebruik van de bladzuigers wordt het leefmilieu van de dieren verstoord." De egels zijn nog niet in winterslaap en zitten nog niet in holen onder de grond. ,,Mensen die ze voeren zien ze niet alleen rondlopen, maar merken ook dat de bakjes worden leeggegeten", aldus Engbers.